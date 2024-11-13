FETÖ/PDY Üyesi 2 Şahıs Erzurum'da Yakalandı

Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şenkaya ve Çat ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 örgüt mensubu yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ERZURUM