FETÖ/PDY Üyeliğinden Aranan Dört Şahıs Sakarya'da Yakalandı

Sakarya'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ekim tarihlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA