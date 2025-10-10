FETÖ/PDY Üyeliğinden Aranan Dört Şahıs Sakarya'da Yakalandı
Sakarya'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan dört şahıs, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Sakarya'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Ekim tarihlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa