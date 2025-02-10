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FETÖ/PDY Üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay Ceza Alan Şahıs Yakalandı

FETÖ/PDY Üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay Ceza Alan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.K. yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/ PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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