FETÖ/PDY Üyeliğinden 7 Yıl 6 Ay Ceza Alan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.S.K. yakalanarak tutuklandı.
Adıyaman'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/ PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa