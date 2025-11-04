Haberler

FETÖ/PDY Üyelerine Yönelik Operasyonda 19 Gözaltı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli yazışmalar yaptıkları tespit edilen 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Şüpheliler arasında TÜBİTAK ve Aselsan çalışanları da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik 5 ilde 19 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; hakkında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A isimli şüphelinin dijital materyallerinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 134. maddesi kapsamında MİT Başkanlığınca usulüne uygun olarak yapılan şifre çözümleme işlemleri sonucunda ulaşılan Signal isimli uygulama üzerinden, gizli/şifreli örgütsel yazışmalar yaptıkları tespit edilen 2'si TÜBİTAK, 1'i Aselsan, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere toplam 19 şüphelinin, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
