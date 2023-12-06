FETÖ/PDY Üyeleri Sınav Sorularını Dağıttı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bu nedenle, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve sınavı kazanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan toplam 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA