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FETÖ/PDY Üyeleri Sınav Sorularını Dağıttı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bu nedenle, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve sınavı kazanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan toplam 4 şüphelinin Ankara merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Maliye Ankara Soruşturma Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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