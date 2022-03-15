FETÖ/PDY üye olmaktan 1 kişi yakalandı

KONYA (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de aktif olarak öğretmen olan 1 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Konya merkezli 3 ilde 10 şahsa yönelik icra edilen operasyon kapsamında, Düzce'de öğretmen olarak görev yapan K.K. yakalanarak gözaltına alınmış ve evinde ele geçen dijital materyallere el konuldu. Adı geçen şahıs ve ele geçen dijital materyaller Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa