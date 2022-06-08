FETÖ/PDY şüphelileri telefonlarını balkondan attı - Haberler

Bartın merkezli 4 ilde gerçekleşen ve 37 kişinin gözaltına alındığı FETÖ/PDY operasyonunda şüpheli şahısların yüksek korumalı şifreye sahip telefonlarını balkondan atarak kırmaya çalıştıkları tespit edilirken telefonlardaki şifreleme sisteminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığınca müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü "Bartın güncel yapılanmasına yönelik" yapılan operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bartın merkezli olmak üzere İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde FETÖ/PDY Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 59 adrese baskın yapılırken 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütü ayakta tutmak için cezaevinden çıkanlara yardım organizasyonu gerçekleştirdikleri, toplantı yaptıkları, yardım faaliyetlerini organize ettikleri ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi. 37 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan arama öncesinde telefonlarını balkonlarından attıkları, ele geçirilen telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken yüksek korumalı şifreye sahip telefonlardaki şifrelerin çözülmesi içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa