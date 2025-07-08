FETÖ/PDY Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı 10 şüpheli yakalandı, aralarında medya yapılanmasında yer alan kişiler de bulunuyor.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında güncel medya yapılanması içinde yer alan kişilerin de olduğu 10 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı olanların da bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa