FETÖ/PDY Operasyonu: Aksaray'da 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

45 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde Aksaray'da 10 ayrı adrese baskın yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı.

45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda Aksaray'da 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde Aksaray'da da 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, örgütün finans, öğrenci, güncel ve mahrem yapılanmaları içinde aktif rol aldıkları tespit edilirken, emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 10 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
