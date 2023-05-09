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FETÖ/PDY'nin sözde Nizip sorumlusu yakalandı

FETÖ/PDY'nin sözde Nizip sorumlusu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep ve Adana emniyetinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, örgütün sözde Nizip ilçe sorumlusu şahıs yakalandı.

Gaziantep ve Adana emniyetinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, örgütün sözde Nizip ilçe sorumlusu şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep ve Adana emniyetinin ortak operasyonunda, sözde Nizip ilçe sorumlusu olduğu tespit edilen ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalanan adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Nizip 3. Sayfa Haberler

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