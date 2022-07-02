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FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Ankara il yapılanmasında firari örgüt mensupları ile üniversitelerde örgüte eleman kazandırmak ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan 14 şahıstan 11'i gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı

ANKARA - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Ankara il yapılanmasında firari örgüt mensupları ile üniversitelerde örgüte eleman kazandırmak ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan 14 şahıstan 11'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün başkentteki güncel il yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında, örgütün firari mensupları ile yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için örgüt finansörleri aracılığı ile öğrenci evi kurduğu ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıkları tespit edilen güncel örgüt yöneticisi ve finansörü 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Keçiören ilçesinde üniversite yapılanmasında Büyük Bölge Talebe Mesulü ve Bölge Talebe Mesulü olduğu değerlendirilen ve aralarında 10 şahsın da arama kaydının olduğu 11 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, bin Euro, 9 bin 260 dolar, 34 bin 600 TL ve 4 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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