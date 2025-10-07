Haberler

FETÖ/PDY'nin Finans Yapılanmasına Yönelik Gözaltılar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden 6 şüphelinin, Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi

Komşuda Rusya'nın uykularını kaçıracak keşif
Vergi sisteminde kritik hamle! Bakan Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu

Vergi sisteminde kritik hamle! Bakan Şimşek yeni düzenlemeleri duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.