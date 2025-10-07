FETÖ/PDY'nin Finans Yapılanmasına Yönelik Gözaltılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa