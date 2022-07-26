FETÖ/PDY'li 12 şahıs daha yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde toplam 12 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde toplam 12 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumda olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa