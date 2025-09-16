FETÖ/PDY ile Bağlantılı 15 Kişi Gözaltına Alındı

Aylar öncesinde başlayan operasyon hazırlıkları ile yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu deşifre edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması sonucunda, büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri'nden uzaklaştırılmış olan 15 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon hazırlıklarının aylar sürdüğü ve şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalar sonucunda deşifre edildiği öğrenildi.

Sözkonusu kişilerin örgütün yapılanmasında rol aldığı ve haklarında somut delil olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. - ANKARA