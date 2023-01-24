FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si yakalandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si yakalandı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si yakalandı. Aralarında 'mahrem imam' denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Polis Akademisi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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