FETÖ operasyonunda biri kamu görevlisi 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda biri aktif kamu görevinde 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde FETÖ'nün sözde öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen A.C., ile örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve kamu personeli olarak görev yapan A.S.Z., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR