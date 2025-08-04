FETÖ Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı

FETÖ Operasyonunda Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen polis operasyonunda, FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasında yer alan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Şahıs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranmaktaydı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütünün sözde askeri yapılanmasında yer alan ve 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde S.Y. isimli şahsın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 2016 yılında hakkında işlem yapılan, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alırken 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler düzenledikleri operasyon ile şüpheliyi yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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