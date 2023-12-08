FETÖ operasyonunda 7 itirafçı, 58 örgüt üyesi tespit edildi

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 13 şüpheliden 7'si itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si itirafçı oldu. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edilirken, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Aralık sabahı İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İtiraf ettiler, 58 örgüt üyesi daha tespit edildi

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden itirafçı olan 7 kişi, etkin pişmanlıktan yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edilirken, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR