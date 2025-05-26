FETÖ Operasyonunda 33 Kişi Yakalandı

FETÖ Operasyonunda 33 Kişi Yakalandı
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İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütünün 'Güncel Yapılanma' faaliyetlerine yönelik olarak 33 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 100 bin TL ve 33 Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "Güncel Yapılanma" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde, örgüt adına fon toplayan/sağlayan, ifade/teşhislerde adı geçen ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da bu saat 05.30'da toplam 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu. Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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