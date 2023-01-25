FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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- İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte sorumlu düzeyde olan, emniyet ve TSK yapılanmasında hücre sorumluluğunda faaliyet gösteren aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı.
- İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte sorumlu düzeyde olan, emniyet ve TSK yapılanmasında hücre sorumluluğunda faaliyet gösteren aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa