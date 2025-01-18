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FETÖ Operasyonu: Komiser Yardımcılığı Sınav Sorularını Sızdıran Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da 2008 yılında komiser yardımcılığı sınavı sorularını usulsüz temin eden M.Z.S. isimli şahıs, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Komiser yardımcılığı sınavının sorularını sızdıran şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2008 yılında girmiş olduğu komiser yardımcılığı sınavında soruları usulsüz bir şekilde temin eden şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonla, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında şifreli olarak ankesör/büfe ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, hakkında bir çok beyan bulunduğu tespit edilen ve bir gizli tanığın vermiş olduğu beyanda FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında olduğuna ilişkin kodlamasının olduğu anlaşılan, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, 2008 yılında girmiş olduğu komiser yardımcılığı sınavında soruları usulsüz bir şekilde temin eden M.Z.S isimli şahıs yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında adresinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

FETÖ Operasyonu: Komiser Yardımcılığı Sınav Sorularını Sızdıran Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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