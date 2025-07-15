FETÖ Operasyonu: HAKMAR ve TATBAK Grubuna Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca HAKMAR MAĞAZACILIK, HAKMAR ve TATBAK MAĞAZACILIK şirketleri ile şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplamda 550 şubesi olan HAKMAR marketler zinciri ile TATBAK grubu yönetim kurulu başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin, şirketler bünyesinde örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürüldü.

Yönetim Kurulu Başkanı Z.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı

Toplamda yapılmış 44 adet ihbar, MASAK raporu, HTS inceleme raporu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan iletilen bilgi iletimleri, tape kayıtları ve elde edilen fiziki takip tutanakları doğrultusunda yapılan tespitler üzerine, şüpheli Z.D.'nin de arasında bulunduğu şirket çalışanları ve farklı görevlerde yer alan toplamda 26 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi. 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atandı

Soruşturma kapsamında HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda isimli şirketlere, şirket yönetimi için kayyum ataması kararı verilerek, şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerine devredildi. Şirketler bünyesindeki 895 şubeye kayyum atandı. - İSTANBUL