İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nün tıp yapılanmasına operasyon: 18 doktor gözaltına alındı

İSTANBUL - FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tıp yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda öğrencileri TUS sınavına hazırladıkları ve görevde oldukları belirlenen 18 doktor gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardımcı olan Tıpta Uzmanlık Sınavı Ders Çalışma Yurtları ile ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda haklarında FETÖ terör örgütüne üye itirafçı şahıs beyanı bulunan, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte yardım ederek yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları belirlenen 18 doktor tespit edildi. 27 Nisan'da şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da yapılan operasyonlarda görevlerini sürdüren 18 doktor yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemlerine başlandığı öğrenildi.