FETÖ'nün Sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde kadın yapılanmasında büyük bölge talebe mesulü olarak yer alan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.S., gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR