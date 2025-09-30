Haberler

FETÖ'nün Sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ'nün Sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü H.S. yakalanarak tutuklandı. Hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde kadın yapılanmasında büyük bölge talebe mesulü olarak yer alan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.S., gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
