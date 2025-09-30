FETÖ'nün Sözde Büyük Bölge Talebe Mesulü Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün sözde büyük bölge talebe mesulü H.S. yakalanarak tutuklandı. Hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün sözde kadın yapılanmasında büyük bölge talebe mesulü olarak yer alan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.S., gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa