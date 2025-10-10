FETÖ'nün Sözde Askeri Yapılanmasından Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasından yer alan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasında yer alan ve 2017 yılında hakkında işlem yapılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ö.K.'nın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan takip sonrasında şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR