İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi kararıyla tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için ev hapsi kararı
Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

FETÖ'nün Sözde 'Askeri Yapılanması' Üyesi Afyonkarahisar'da Yakalandı

FETÖ'nün Sözde 'Askeri Yapılanması' Üyesi Afyonkarahisar'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.Z., FETÖ'nün sözde 'askeri yapılanması' içinde yer alması nedeniyle Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı. Şahıs, 2016 yılında KHK ile kamudan ihraç edilmişti.

Fettullahçı Terör Örgütü'nün sözde 'askeri yapılanması' içerisinde yer alan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından Afyonkarahisar'da yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde ekipler 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' suçundan 2016 yılında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sözde 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldığı belirlenen H.Z., isimli şahsın peşine düştü. Şahıs yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca 2016 yılında yayınlanan KHK ile kamudan ihraç edildiği belirtilirken, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.