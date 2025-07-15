FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavındaki Usulsüzlükler İçin 14 Şüpheli Gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavlarındaki usulsüzlükler üzerine 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ üyeleri tarafından sınav sorularının önceden örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün Polis Akademisi Giriş Sınavındaki usulsüzlüklerine yönelik 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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