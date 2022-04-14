FETÖ'nün 'mahrem sorumlusu'nun yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adliye mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen şahsın yargılamasına devam edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla hakkında dava açılan ve örgütün adliye mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen sanık F.E.'nin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan F.E., 17-25 Aralık olayları öncesinde örgütle ile irtibatını kopardığını ve sohbetlerine gitmemeye başladığını belirterek, "17-25 Aralık öncesinde ben sohbetlerine gitmemeye başladım. Ben adliye mahrem sorumluğu da yapmadım, kimseyi FETÖ ile ilgili de aramadım. 17-25 Aralık olaylarından sonra benim örgütle bir bağlantım kalmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa