FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 7 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki, 'mahrem hizmetler' olarak belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim kurdukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi. - ANKARA