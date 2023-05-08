FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı Gaziantep merkezli 5 ile düzenlenen operasyonda, kod isim kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.
FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 5 ile düzenlenen operasyonda, kod isim kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Kod isim kullanarak örgütün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.