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FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep merkezli 5 ile düzenlenen operasyonda, kod isim kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep merkezli 5 ile düzenlenen operasyonda, kod isim kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Kod isim kullanarak örgütün güncel izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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