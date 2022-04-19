İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheliye, İstanbul merkezli 5 il ve toplam 18 adreste düzenlenen operasyonlar sonucu 12 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa