İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da FETÖ'nün izdivaç programına yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheliye, İstanbul merkezli 5 il ve toplam 18 adreste düzenlenen operasyonlar sonucu 12 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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