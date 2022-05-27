FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı - Haberler

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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 31 kişi hakkında yakalama kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt içinde 'gaybubet evi' diye adlandırılan hücre evlerine baskın düzenlendi. 31 şüphelinin yakalanması için 33 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, 3. Sayfa, Haberler

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