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FETÖ'nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasında üst düzey görev üstlenen şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Biriminin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yurt dışında yakalanarak ülkeye getirilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanma faaliyetlerinde üst düzey görev üstlenen ve örgütün Elazığ yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle hakkında aranma kaydı bulunan şüpheli M. C. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ 3. Sayfa Haberler

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