FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı. FETÖ'nün Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa eyaletleri güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şüphelinin polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.

Zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün "Marmara bölgesi" altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasında yer aldıkları kaydedildi. Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrılan yapılanmada, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğü tespit edildi. Yakalananlar arasındaki bazı örgüt üyelerinin, "büyükşehir hadimi", "il hadimi", "eyalet hadimi", "il muhasebecisi", "eyalet muhasebecisi", "talebe mesulü" ve "mütevelli mesulü" olarak faaliyet gösterdikleri ileri sürülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa