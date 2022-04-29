FETÖ'nün kamu yapılanmasına ilişkin davada mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına ilişkin görülen 7 sanıklı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkeme görülen duruşmaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Davada bir önceki duruşmada dosyaya gelen evraklar okundu. Savcı, sanıklardan Yasin Temur, Aslı Temur, Cihangir Baycan, Figen Durmuşoğlu, Metin Kalafatoğlu, Murat Ortaç ve Yaşar Özbek'in yurt dışına kaçarken yakalandıklarını hatırlatarak sanıkların FETÖ mahrem yapıda yer aldıklarını ve üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

KHK ile ihraç edilen eski başmüfettiş Yasin Temur'un örgütün güncel kamu kurumları yapılanmasında görev yaptığını söyleyen savcı, teknik ve fiziki takip sonucu sanığın Yenimahalle ilçesinde örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandıkları gaybubet evinde kaldığını ve o evde FETÖ soruşturmalarında firari olarak aranan kişilerin da olduğunu belirtti. Savcı, sanıkların örgüt talimatı ile gizliliği sağlamak maksadıyla haberleşme programları kullandıkları güncel örgütsel faaliyetlere devam edebilmek amacıyla kayıtlı olmayan adreslerde saklandıkları üzerine, sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan TCK'nın 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa