FETÖ'nün Finansal Yapılanmasında Yer Alan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan O.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütünün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün sözde finans yapılanması mütevelli heyeti içerisinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.'nın peşine düşen polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

