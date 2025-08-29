FETÖ'nün Finansal Yapılanmasında Yer Alan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütünün sözde finansal yapılanmasında yer aldığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün sözde finans yapılanması mütevelli heyeti içerisinde yer alan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan O.A.'nın peşine düşen polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR