FETÖ'nün Finansal Faaliyetlerine yönelik 22 Şüpheli Tutuklama Talebi
FETÖ'nün finansal faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Başkanı Zeki D.'nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa