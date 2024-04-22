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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyon: 16 gözaltı

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Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen iki ayrı soruşturmada, Ankara merkezli 4 ildeki operasyonlarda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Ankara Güvenlik Terör Soruşturma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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