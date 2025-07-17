FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Operasyon: Vasiyetname Bulundu
MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evinde FETÖ'ye mal varlığını bıraktığını gösteren vasiyetname ele geçirildi.
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa