FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce terör örgütü üyeliğinden yargılanmış olmalarına rağmen, örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüphelinin, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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