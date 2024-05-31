FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Kemalettin Özdemir'e 22 yıl 6 ay hapis cezası talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Kemalettin Özdemir, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen Kemalettin Özdemir'in 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma 11 Eylül 2024'te görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Özdemir'in FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerle telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Özdemir'in FETÖ mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu belirtildi. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde örgütsel faaliyetlerde bulunan Özdemir'in hiyerarşik olarak örgüt üyeleri üzerinde bir konumda olduğu ve örgütsel faaliyetlerin organizasyon ve icrasında "harekete geçiren" olarak rol üstlendiği hususunda hiçbir şüphenin bulunmadığı belirtildi. İddianamede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin 2015'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek vermiş olduğu ifade içeriğinde yer alan bilgiler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma şartları içerisinde yer alan, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak verilen elverişli bilgi kapsamında mütalaa edilebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu bilginin elverişliliği, örgütün örgütlenme biçimi, failin örgüt yapılanmasındaki konumu ile örgütte geçirdiği süre ve katıldığı faaliyetler gibi kıstaslar göz önüne alınarak mahkemece takdir edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

İddianamede, Özdemir hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA