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FETÖ'nün Aranan Yöneticisinin Oğlu Yakalandı

FETÖ'nün Aranan Yöneticisinin Oğlu Yakalandı
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İstanbul'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun gözaltına alındı. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen Tosun, Kadıköy'deki avukatlık bürosuna düzenlenen baskında yakalandı.

İstanbul'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun, yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda örgüte ait evlerde ev abisi olarak adlandırılan, lise talebe mesulü olan ve örgüte ait evlerde kalan "Salih ve Hakan kod" kod adlarını kullanan Kaynak Holding'in yönetimini devrettiği Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun'u yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütün tepe yönetim kadrosundaki kişilerle iletişimde olan örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı olduğu belirlenen Seyfullah Tosun'un Kadıköy'de avukatlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine 23 Kasım'da Kadıköy'deki adrese baskın yapıldı. FETÖ'nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun, yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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