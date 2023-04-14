FETÖ mensubu firari Mehmet Cintosun yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde Azerbaycan'da bulunarak, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi. 2014 yılında Türkiye'ye dönen Mehmet Cintosun, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı. Örgütle ilgili faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ mensuplarına finansal destek sağladı. Cintosun, örgütün üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı olacak şekilde kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yöneterek, illegal yollardan yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladı. - ANKARA