İstanbul'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 51 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları emniyet ve özel sektörde aktif olarak görev yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyon sonucu 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde vazife aldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri,haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının "Bylock" kullanıcıları olduğu öne sürüldü. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

