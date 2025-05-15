FETÖ ile İlgili Almanya Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

FETÖ ile İlgili Almanya Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Almanya uyruklu N.U., gözaltına alındı. 2016 yılında FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında işlem yapılmıştı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu belirlenen Almanya uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2016 yılında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında işlem yapılan ve örgütün sözde mütevelli heyetinde yer aldığı iddia edilen N.U., isimli Almanya uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan incelemelerde milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan yabancı şahıslar kodu bulunan kişilerden olduğu ve işlemleri sonrası deport edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Restorandaki mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu

Mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.