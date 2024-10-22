Elebaşı Gülen'in ölümünden sonra FETÖ'de mal varlığı kavgası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içerisinde finansal savaşlar yaşanmaya başladı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, sözde yeni lider olmak isteyenler arasında çekişmeye ve kavgalara neden oluyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile örgüt içinde alttan alta devam eden kavgalar gözler önüne serilmeye başlandı. Örgütün mal varlığının büyüklüğü, liderlik çekişmesinin nedenini bir kez daha ortaya koydu. Örgütün üst yönetiminde yer alan her ismin sıcak paranın kontrolünün kendisinde olmasını istediği öğrenilirken, bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına da ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı.

'Uzun Cevdet'in mal varlığı

Örgüt içinde mal varlığı ile eleştiri konusu olanlardan biri de 'Uzun Cevdet' lakaplı, Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu. Zenginleşmesi ile örgüt içinde de dikkat çeken Türkyolu'nun mal varlığı ise dikkatlerden kaçmadı. Gülen'in ölmeden önceki son ikameti 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi, Türkyolu'nun 10 Haziran 2023'te yaklaşık 840 bin dolara satın aldığı ortaya çıktı.

10 yılda 17 tapu satış işlemi

2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet 'tapu satış' işlemi gerçekleştiren Türkyolu'nun, 2012-2014 yılları arasında da örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki 'nt şirketi'ndeki hissesini değerinden fazla bir meblağ olan 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattığı öğrenildi. Türkyolu'nun ayrıca, Kaynak Holding'den elden ve kayda alınmayan milyon dolarları da aldığı belirtildi. 'Hizmete çalışıyor' adı altında 'hizmeti' zarara uğratmaktan çekinmeyen Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da bir role sahip. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı hem de parasına para kattı.

Bank Asya'dan 1 milyon dolarlık kredi

Bank Asya'yı zarara uğratması bununla da sınırlı kalmayan Türkyolu'nun, ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olduğu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi kullandığı ortaya çıktı. Türkyolu'nun 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinirken, mal varlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü olduğu aktarıldı. Üstelik bu gayrimenkullerin ederinin Adapazarı'ndaki arazilerin ederinden daha yüksek olduğu anlaşıldı. - ANKARA