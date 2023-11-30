FETÖ hükümlüsü kitaplıkta yakalandı
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Osmaniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, akrabasının evinde kitaplık şeklinde düzenlenen gizli bölmede yakalandı.
Osmaniye'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, akrabasının evinde kitaplık şeklinde düzenlenen gizli bölmede yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.T'nin, Kadirli ilçesi İlbistanlı köyündeki akrabasının evinde saklandığını tespit etti.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda, A.T'yi, evde kitaplık şeklinde düzenlenen gizli bölmede yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa