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FETÖ firarisi Söke'de yakalandı

3. Sayfa Haberleri

FETÖ firarisi Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde FETÖ firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmadan kaçamadı.

Aydın'ın Söke ilçesinde FETÖ firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (31) isimli şahıs Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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