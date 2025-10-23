FETÖ Firarisi Sivas'ta Polisin Operasyonu ile Yakalandı
Sivas'ta, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Y. adlı firari şahıs, polis operasyonu ile yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Firari FETÖ üyesi, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SİVAS
